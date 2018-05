Lettland, wo die die drittgrösste Bank geschlossen wurde, fordert einen europaweiten Ansatz zur Bekämpfung zweifelhafter Finanzströme. Das Land hat dafür die Unterstützung anderer kleiner Staaten, konnte aber Deutschland nicht davon überzeugen. Die Deutschen sind dafür, diese Befugnisse besser auf nationaler Ebene zu halten.

Peters Putnins, der Leiter der lettischen Finanz- und Kapitalmarktkommission sagte in einem Interview mit Bloomberg, kein kleines europäisches Land könne die US-Ressourcen replizieren, die ein Fehlverhalten bei der jetzt nicht mehr existierenden ABLV Bank im Februar feststellten. Er sagte nicht, welche kleineren Länder Lettlands Haltung unterstützen.

"Europa zusammen könnte es definitiv schaffen", sagte er in Riga, der lettischen Hauptstadt. "Warum diese Art von Infrastruktur in jedem einzelnen Land halten?"

Mangelnde Kooperation und Informationsaustausch zwischen den Ländern haben Europas Bemühungen zur Verhinderung illegaler Kapitalströme beschränkt. Europol schätzt, dass nur ein Prozent von etwa 120 Milliarden Euro, die jährlich in der EU gewaschen werden, entdeckt und eingezogen werden. Danièle Nouy, die Leiterin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank, will eine bessere internationale Koordination, um die Aufdeckung zu verbessern.

«Besseres Verständnis»

Die deutschen Behörden sagen, dass die Durchsetzung von Gesetzen für einen internationalen Ansatz nicht gut geeignet ist.

"Geldwäsche ist vor allem eine strafrechtliche Angelegenheit", sagte Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor Abwicklung bei der deutschen Finanzmarktaufsicht BaFin in einem Interview mit Bloomberg in Frankfurt. Die Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche seien nicht vollständig harmonisiert und die Risikoprofile würden sich von Land zu Land unterscheiden. Eine nationale Aufsichtsbehörde könne daher die Risiken, die in den einzelnen Mitgliedstaaten auf dem Spiel stehen, besser verstehen.

Es sei "sehr peinlich", sich auf die USA zu verlassen, um den Job zu machen, hatte Nouy im vergangenen Monat gegenüber dem Europäische Parlament gesagt, als sie nach ABLV gefragt wurde. Sie forderte "eine europäische Institution, die diese Gesetzgebung im Euroraum konsequent, tief und konsequent umsetzt", allerdings nicht die EZB.

(Bloomberg)