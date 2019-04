Skandinavische Pilotenvereinigung droht mit Streik bei SAS

Der Pilotenvereinigung geht es bei den Verhandlungen unter anderem um eine bessere Arbeitszeitenplanung und marktgerechte Löhne. Die Gespräche waren am Montag in Dänemark gescheitert, nachdem sie zuvor auch in Norwegen und Schweden erfolglos geblieben waren. In der SPG sind 95 Prozent aller SAS-Piloten in Dänemark, Norwegen und Schweden vereint.

Die Fluggesellschaft teilte auf Anfrage mit, sie habe erst durch die Mitteilung der Pilotenvereinigungen erfahren, dass sie den Verhandlungstisch verliessen. Dies sei bedauerlich, weil es Unruhe bei den SAS-Kunden schaffe. Die Forderungen seien unzumutbar und würden es der Airline unmöglich machen, auf lange Sicht konkurrenzfähig zu bleiben./trs/DP/fba

(AWP)