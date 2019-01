Slowakei übernimmt OSZE-Vorsitz von Italien

Als ein "Schlüsselthema" des slowakischen OSZE-Vorsitzes bezeichnete Aussenminister Miroslav Lajcak jüngst den Ukraine-Konflikt. Sein Land grenzt im Osten an die Ex-Sowjetrepublik. Weitere Prioritäten seien die Konfliktprävention, die Stärkung internationaler Institutionen und eine "sichere Zukunft". Seine konkreten Pläne will Lajcak am 10. Januar in Wien vorstellen.

Der Aussenminister gilt als erfahrener Diplomat. Er war bis September 2018 ein Jahr lang Präsident der UN-Generalversammlung. Wegen der ablehnenden Haltung der Regierungskoalition in Bratislava zum UN-Migrationspakt, den er mit ausgehandelt hatte, erklärte Lajcak im November seinen Rücktritt als Minister - doch am Ende liess sich der 55-Jährige dann doch zum Bleiben überreden.

Der OSZE-Troika gehören neben der Slowakei auch Albanien als künftiges und Italien als vorhergehendes Vorsitzland an. Die OSZE setzt sich für die Friedenssicherung in Europa ein und hat unter anderem Hunderte Beobachter in die Ostukraine entsandt, um die Friedensvereinbarungen zwischen Moskau und Kiew zu überwachen.

(AWP)