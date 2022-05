Slowakische Präsidentin Caputová auf Staatsbesuch in der Schweiz

Am ersten Tag des zweitägigen Staatsebesuchs der slowakischen Präsidentin betonten Caputová, Cassis und Keller-Sutter den wichtigen internationalen Dialog mit Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Zur Delegation aus der Slowakei gehörte laut der Mitteilung des Bundesrats vom Donnerstag auch der Aussenminister Ivan Korcok an.

Hinsichtlich der Europapolitik habe die Schweizer Delegation ihren Willen bekräftigt, den bilateralen Weg mit der Europäischen Union zu stabilisieren, teilte der Bundesrat am Donnerstag mit. Auch der Klimawandel war Thema der Gespräche. In den beiden Ländern mit Berggebieten sei dieser besonders spürbar. Für Cassis sei es daher wichtig, die Innovationskraft in diesem Bereich zu stärken.

Am Freitag werden Caputová und Cassis in Zürich sein. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) werden ihnen Studierende Forschungsprojekte vorstellen. Zudem werden Caputová und Cassis im Landesmuseum ein slowakisch-schweizerisches Wirtschaftstreffen eröffnen.

mk/

(AWP)