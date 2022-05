Slowakische Präsidentin Caputová zu Staatsbesuch in der Schweiz

Präsidentin Caputová ist das erste slowakische Staatsoberhaupt, das in der Schweiz mit den höchsten protokollarischen Ehren empfangen wurde, wie die Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Vorfeld des Besuchs mitteilte.

An den offiziellen Gesprächen soll auch Justizministerin Karin Keller-Sutter teilnehmen. Zur Delegation aus der Slowakei gehört laut EDA auch der Aussenminister Ivan Korcok an. Am Abend steht das traditionelle Gala-Dinner in Bern auf dem Programm.

Beziehungspflege der Länder

Durch den Besuch erhofft sich der Bundesrat, die Beziehungen zwischen der Slowakei und Schweiz zu stärken. Der Krieg in der Ukraine, die Europapolitik der Slowakei und der Schweiz, die Situation in den Ländern des Westbalkans sowie Umweltfragen stehen laut EDA im Zentrum der Gespräche.

Am Freitag werden Caputová und Cassis in Zürich sein. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) werden ihnen Studierende Forschungsprojekte vorstellen. Zudem werden Caputová und Cassis im Landesmuseum ein slowakisch-schweizerisches Wirtschaftstreffen eröffnen.

(AWP)