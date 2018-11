Slowakischer Parlamentspräsident übersteht Absetzungsvotum

Trotz Zweifeln an der Rechtmässigkeit seines Doktortitels bleibt Nationalistenchef Andrej Danko slowakischer Parlamentspräsident. In einer geheimen Abstimmung am Mittwochabend votierten zwar 61 von 90 anwesenden Abgeordneten für die Amtsenthebung des formell zweithöchsten Repräsentanten der Slowakischen Republik. Zu seiner Absetzung wären aber mindestens 76 Stimmen erforderlich gewesen, also die absolute Mehrheit der insgesamt 150 Parlamentsabgeordneten.