Slowakischer Regierungschef Fico schiebt Nachtschicht in Fabrik

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat in der Nacht auf Sonntag als Fliessbandarbeiter in einer Fabrik nördlich von Bratislava gearbeitet. Seine achtstündige Schicht in einem Automobil-Zulieferbetrieb bezeichnete er am Sonntag als Solidaritätsgeste an Fabrikarbeiter, denen die Regierung gegen den Widerstand deutscher und inländischer Unternehmer per Gesetz höhere Nachtzuschläge garantieren will.