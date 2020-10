Slowenien verzeichnet Rekord an neuen Corona-Fällen

Die Behörden kommen ausserdem mit dem Testen kaum nach. Nach Angaben des Regierungssprechers waren in den vergangenen 24 Stunden 25,5 Prozent der Tests positiv - laut Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Rate der positiv Getesteten fünf Prozent nicht übersteigen, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten.

In Slowenien leben etwas mehr als zwei Millionen Menschen. Die Anzahl der nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, in den vergangenen 14 Tagen gaben die Behörden am Mittwoch mit 423 an. Acht Patienten starben in 24 Stunden an den Folgen einer Corona-Infektion, hiess es am Mittwoch.

Seit Beginn der Pandemie im März wurden in Slowenien 15 982 Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. 200 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

Wegen des raschen Anstiegs der Corona-Infektionen in den vergangenen Wochen hat die slowenische Regierung massive Einschränkungen wie eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. So dürfen die Bewohner ihre jeweilige Region nun mehr nur noch aus triftigen Gründen verlassen, etwa zum Arbeiten. Das Land ist in zwölf derartige Regionen untergliedert. Die seit Dienstag geltende Ausgangssperre dauert jeweils von 21.00 bis 6.00 Uhr früh./bb/gm/DP/jha

(AWP)