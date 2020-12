Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will die Devisenmarktinterventionen zur Schwächung des aus ihrer Sicht hoch bewerteten Frankens aufrechterhalten. Die Notenbank beliess den SNB-Leitzins am Donnerstag bei minus 0,75 Prozent. Banken müssen für ihre Sichtguthaben bei der SNB weiterhin einen Strafzins von 0,75 Prozent bezahlen.

Das sagen Ökonomen von Banken:

Karsten Junius, J. Safra Sarasin

Das SNB-Statement hätte eigentlich nicht weniger spannend ausfallen können. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn sie impliziert, dass die SNB unabhängig von dem politischen Druck handelt, den das gestrige Etikett "Währungsmanipulator" auf sie ausübt.

Und es ist das richtige Signal, da eine unabhängige Zentralbank ihre geldpolitischen Entscheidungen nicht rechtfertigen muss. Angesichts der negativen Inflationsraten und handelsgewichteter Wechselkurse, die höher sind als vor einem Jahr, denken wir nicht, dass die SNB eine andere Strategie bezüglich der Deviseninterventionen verfolgen sollte als sie es derzeit tut.

Jörg Angele, Bantleon

Die SNB bleibt die einzige Notenbank innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften, die bisher so gut wie gar nicht auf die Coronavirus-Krise reagiert hat. Auf Zinssenkungen wurde angesichts des rekordniedrigen Leitzinsniveaus nachvollziehbarerweise verzichtet, es wurden aber auch keine Anleihenkaufprogramme aufgelegt. Unter den Notenbanken der entwickelten Volkswirtschaften ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Die schweizerische Wirtschaft muss damit abgesehen von der Stabilisierung des Franken auf hohem Bewertungsniveau durch die SNB ohne zusätzliche geldpolitische Impulse durch die Krise kommen.

Zuletzt konnte die Notenbank sogar ihre Eingriffe am Devisenmarkt zurückfahren. Möglich war das wegen des nachlassenden Aufwertungsdrucks auf den Franken. Das hat die SNB jedoch nicht davor bewahrt, von den USA seit gestern als Währungsmanipulator geführt zu werden. Setzt ab dem Frühjahr 2021 wie von der SNB und uns erwartet eine markante wirtschaftliche Erholung ein, halten wir es für wahrscheinlich, dass die Notenbank abgesehen von etwaigen Interventionen am Devisenmarkt stillhält und beispielsweise auf eine weitere Zinssenkung verzichtet. Mit Zinsanhebungen wird die SNB voraussichtlich bis mindestens Ende 2022 abwarten.

Thomas Gitzel, VP Bank

Während man in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten hatte, die geldpolitischen Veränderungen der EZB und Fed zu verarbeiten, blieb sich die SNB treu. Es standen und stehen keine nennenswerten Veränderungen an. Damit avanciert die SNB zur langweiligsten Zentralbank der Welt, was aber in diesen Tagen nichts Schlechtes zu bedeuten hat. Im Gegenteil: Mit Negativzinsen und Devisenmarktinterventionen wurden in der Vergangenheit Pflöcke gerammt, die bis heute halten. Die eidgenössischen Währungshüter werden auch mit Blick auf die kommenden Monate kaum Notwendigkeit haben, ihre geldpolitischen Ausrichtung anzupassen.

Charlotte de Montpellier, ING

Die Geldpolitik wurde, wie erwartet, nicht geändert. Die Inflationsprognosen für 2020 und 2021 wurden weiter auf minus 0,7 beziehungsweise null Prozent gesenkt. Die Prognose für 2022 wurde nicht verändert, bleibt aber auf dem lächerlich niedrigen Niveau von 0,2 Prozent. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Geldpolitik für die nächsten Jahre so expansiv bleiben wird wie derzeit. Trotz der Tatsache, dass die Schweiz vom US-Finanzministerium als Währungsmanipulator eingestuft wurde, kündigt die SNB an, dass sie weiterhin bereit ist, ihre Interventionen am Devisenmarkt zu erhöhen, wenn dies notwendig ist. Ich glaube, dass diese Einstufung die SNB in den nächsten Jahren in keiner Weise zu einer Änderung ihrer Geldpolitik veranlassen wird.

Philipp Burckhardt, Lombard Odier IM

Wie erwartet wurden die Inflationserwartungen leicht nach unten angepasst, was zur Folge hat, dass die SNB weiterhin kurz- und mittelfristig ihr eigenes Ziel der Preisstabilität verfehlen wird. Aktuell kann dies noch als Makel bezeichnet werden; er sollte aber auf mittlere Sicht behoben oder zumindest vertieft diskutiert werden. Kritik wird auch auf Seiten der Politik steigen, da die USA die Schweiz gestern der Währungsmanipulation bezichtigt hat. Hier schafft wohl eine Präsidentschaft von Biden statt Trump eine günstigere Ausgangslage für die Schweiz.

Ein positiver Beigeschmack bleibt für den Blick nach vorne. Einerseits sind die Handlungen der SNB und EZB Zeugen eines leicht optimistischeren Ausblicks. Sollten andererseits die aktuellen geldpolitischen Massnahmen der EZB und Fed zu weiterer EUR Aufwertung und USD Abwertung führen, könnte dies den Druck auf Währungsseite senken und somit die Notwendigkeit weiterer Deviseninterventionen reduzieren.

(Reuters/cash)