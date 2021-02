SNB-Jordan: Nutzen der "Forward Guidance" ist für Schweizer Geldpolitik begrenzt

"Unsere Geldpolitik unterscheidet sich von derjenigen des Fed oder der EZB, weil der Wechselkurs für die monetären Bedingungen in der Schweiz derzeit sehr wichtig ist", erklärte Jordan im Interview mit der Westschweizer Zeitung "Le Temps" (Online am 05.02.) weiter. Die SNB setze auf klare und einfache Mittel in der Kommunikation wie etwa auf die Inflationsprognose. Das werde an den Märkten gut verstanden und habe sich bewährt.

Derzeit ist die Inflationsprognose laut Jordan sehr niedrig und sie zeige erst in drei Jahren eine leichte Teuerung an. Eine restriktivere Gangart in der Geldpolitik sei daher im Moment nicht angebracht, vielmehr müsse die SNB weiterhin gegen die Verteuerung des Frankens vorgehen. Sie tut das seit Jahren mit dem Einsatz von Negativzinsen und Interventionen am Devisenmarkt.

Corona als exogener Schock

Bund und Kantonen will die SNB in diesem Jahr mit 6 Milliarden Franken deutlich mehr als noch in der Vergangenheit vom erzielten Gewinn ausschütten. Zuletzt waren es 4 Milliarden. Die Schweiz sei einem Schock von aussergewöhnlichem Ausmass ausgesetzte, sagte Jordan mit Blick auf die Coronakrise. Das sei keine normale Rezession, es handle sich um einen exogenen Schock, fast wie eine Naturkatastrophe.

Dabei seien die von der Politik zur Eindämmung der Pandemie verordneten Beschränkungen beispiellos, fuhr Jordan fort. "In dieser Situation ist die Unterstützung durch die Fiskal- und Geldpolitik durchaus sinnvoll, wenn nicht sogar absolut notwendig." Dabei könne die Geldpolitik nicht einzelne Firmen oder Personen unterstützen. "Was die SNB tun kann, ist das Zinsniveau, den Wechselkurs und die Liquidität im Bankensystem so zu beeinflussen, um Preisstabilität und günstige Bedingungen für die Gesamtwirtschaft zu erreichen."

