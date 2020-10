SNB-Präsident Jordan unterstreicht notwendige Unabhängigkeit

Nationalbank-Präsident Thomas Jordan unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit einer unabhängigen Zentralbank. Auch in einer Situation wie mit der Coronakrise müssten die Verantwortlichkeiten für die Geld- und die Fiskalpolitik klar auseinandergehgalten werden, sagte er laut Redetext an der "Economic Conference" der Progress Foundation am Donnerstag in Zürich.