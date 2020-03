SNB-Präsident nimmt die Banken in die Pflicht

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) setzt darauf, dass die Schweizer Banken mithelfen, die Coronakrise zu bewältigen. "Es kommt jetzt auf die Banken an, dass sie ihre volkswirtschaftliche Funktion wahrnehmen", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag an einer Telefonkonferenz. Konkret gehe es darum, dass die Wirtschaft durch diese sehr schwierige Situation komme und mit Liquidität versorgt werde.