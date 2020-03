SNB: Wachstum und Lösung von Handelskonflikten für Ende der Negativzinsen nötig

Für ein Ende der Negativzinsen sind nach Ansicht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ein Wirtschaftswachstum, ein starkes Europa sowie die Lösung von Handelskonflikten und anderen Unsicherheiten nötig. "Wir können viel tun, aber die SNB kann nicht alles tun", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstagabend an einem Podiumsauftritt in Zürich.