Die Societe Generale streicht im Zuge der Coronavirus-Pandemie die Dividende für das Geschäftsjahr 2019. Mit der Entscheidung komme die Bank der Aufforderung der Europäischen Zentralbank (EZB) nach, auf Ausschüttungen zu verzichten, teilte das Geldhaus am Dienstagabend in Paris mit. An der Hauptversammlung am 19. Mai hält die französische Grossbank fest./fba/he