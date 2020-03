Söldnergesetz: Parlament stellt sich auf die Seite von Pilatus

Das Parlament schlägt sich in der Diskussion um die Auslegung des Söldnergesetzes auf dies Seite der Pilatus-Flugzeugwerke in Stans NW. Es verlangt mit Motionen, das Gesetz so anzupassen, dass Service und Wartung an bewilligt exportierten Gütern möglich sind und Schweizer Firmen Rechtssicherheit erhalten.