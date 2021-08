Sofort erweiterte Zertifikatspflicht - Spitäler bald am Anschlag

Ihre 22 Intensivpflegeplätze seien belegt, etwa zur Hälfte mit Covid-19-Kranken, meldete die Spital Thurgau AG am Samstag. Die Spitäler verlegen deshalb Patientinnen und Patienten in ausserkantonale Spitäler. Die Lage ist angespannt.

Das Problem ist den Angaben zufolge nicht der Mangel an Geräten oder Betten, sondern die Belastung des Fachpersonals. Die aufwändige Pflege der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen führt gemäss den Thurgauer Spitälern dazu, dass auch der Betrieb in den anderen Stationen an die Grenzen kommt.

Nachdrücklich rufen die Betreiber zum Impfen auf, da in ihren Spitälern praktisch ausschliesslich ungeimpfte Covid-19-Patientinnen und -Patienten liegen.

Nicht nur der Thurgau schlägt Alarm. In einem Interview im "SonntagsBlick" sagte Urs Karrer, Chefarzt für Infektiologe am Kantonsspital Winterthur, die Belastung der Intensivstationen sei doppelt so hoch wie in der zweiten Welle. Zudem musste zu Anfang der Pandemie nur einer von 150 Infizierten ins Spital, aktuell mit der Delta-Variante einer von 50.

Sofortige Ausweitung der Zertifikatspflicht

"Man muss die Zertifikatspflicht jetzt sofort ausweiten. Das ist unumgänglich. Man kann nicht mehr warten", sagte Christoph Berger in einem Interview mit der "SonntagsZeitung". Der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) verlangt die sofortige Covid-Zertifikatspflicht für Restaurants, Kinos, Theater und kleinere Veranstaltungen.

Inzwischen stehe das Gesundheitswesen an der Grenze zur Überlastung, begründete er seine Forderung. Es brauche härtere Massnahmen gegen die vierte Welle und "etwas Druck" auf die Ungeimpften, damit diese sich impfen liessen und schlimmere Massnahmen abgewendet werden könnten.

Der 59-jährige Facharzt hielt auch eine Zertifikatspflicht für Berufe mit nahen sozialen Kontakten wie Pflegepersonal, Lehrkräfte oder Gastronomiepersonal für prüfenswert. Eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen lehnt Berger ab. "Das ginge zu weit", sagte er. Ungeimpfte zu benachteiligen, hält er aber für berechtigt.

Wieder Reisequarantäne

Gesundheitsminister Alain Berset brachte in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" eine erneute Reisequarantäne für die Herbstferien ins Spiel. Gemäss dem SP-Bundesrat ist die Situation allerdings schwer vorhersehbar.

Für den Bundesrat ist allerdings weiterhin die Impfung das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Von den Kantonen erwartet Berset dabei mehr Engagement. "Es gibt in den Kantonen zu wenig Impfmobile und Impfequipen" sagte er. "Die Kantone müssen viel mehr mobile Impfteams losschicken. Wir wissen, dass dies sehr gut funktioniert."

"Viele Leute sind noch nicht geimpft, weil ihnen das Prozedere mit der Registrierung zu kompliziert, der Weg in ein Impfzentrum zu weit war", sagte Berset. "Wenn sie aber einfach hineinspazieren können, lassen sie sich gerne impfen." Längst nicht alle Ungeimpften seien Impfgegner.

Berset nahm im Interview auch Stellung zu den teils gehässig geführten Diskussionen für und gegen die Impfung. "Ich sehe eine gewisse Gefahr, dass die Spaltung herbeigeredet wird", relativierte der SP-Politiker.

Massnahmengegner auf der Strasse

Über 450 Gegnerinnen und Gegner der Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gingen am Samstag in Schaffhausen, Brig VS und Bellinzona auf die Strasse. In Schaffhausen zogen rund 250 Manifestanten durch die Altstadt, in Brig etwa 200. Angaben zur Teilnehmerzahl in Bellinzona fehlten.

Die Kundgebungen waren kurzfristig bewilligt worden und verliefen ausnahmslos friedlich. Derzeit herrsche keine Pandemie und darum seien die Massnahmen überflüssig, hiess es etwa bei der Demonstration im Wallis.

(AWP)