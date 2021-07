Aktionäre des Elektrofahrzeugherstellers werfen Elon Musk vor, Druck auf das Tesla-Führungsgremium ausgeübt zu haben, um SolarCity zu retten. Er soll die Entscheidungsträger auch über die finanzielle Gesundheit des von seinen Cousins gegründeten Unternehmen getäuscht haben. Elon Musk war dort zudem selbst ein Grossinvestor.

Tesla-Gründer Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, bestritt vor Gericht, dass der Deal eine Rettung gewesen sei oder dass er zu dieser Zeit die vollständige Kontrolle über die Entscheidungsfindung bei Tesla innegehabt habe. Obwohl er nur eine Minderheitsbeteiligung an Tesla hält, argumentieren die klagenden Investoren, dass er seinen grossen Einfluss zur Rettung SolarCity zu Lasten anderer Investoren genutzt habe.

Als er am Montag vor Gericht von den Anwälten der Kläger nach seiner Motivation, Tesla zu führen, gefragt wurde, sagte er: "Ich hasse es vielmehr und ich würde lieber meine Zeit mit Design und Engineering verbringen."

SolarCity wurde 2006 gegründet und von den Musk-Cousins Lyndon und Peter Rive geleitet. Das Unternehmen verkaufte Sonnenkollektoren kostenlos im Voraus an die Benutzer, basierend auf einem langfristigen Rückzahlungsplan. SolarCity war einst der grösste Installateur von Verbrauchersolarmodulen in den USA, aber bis 2016 hatte das Unternehmen Schulden von mehr als 3 Milliarden Dollar angehäuft. Seit dem Kauf von SolarCity und dem Rebranding als Tesla Energy, nahmen die Solarverkäufe nicht wesentlich zu.

Musk bestritt, dass es sich bei dem Deal um eine Rettungsaktion gehandelt habe und sagte: "Es gab keinen finanziellen Gewinn." Er argumentierte, dass die Aktionäre von Tesla seinen Vorschlag blockiert hätten, SolarCity eine vorübergehende Finanzierung bis zum Abschluss des Deals zu gewähren. Zudem habe ein unabhängiges Vorstandsmitglied die Verhandlungen geführt.

Er führte die finanziellen Schwierigkeiten von SolarCity nach der Übernahme auf Probleme bei Tesla zurück, die Elektrolimousine Model 3 in den Jahren 2017 und 2018 auf den Markt zu bringen. Zudem sei damals ein Umsatzrückgang bei den Solarmodulinstallationen eingetreten. "Das waren die drei härtesten Jahre meiner gesamten Karriere", sagte er. "Das Unternehmen befand sich in einer Notlage. Oft dachte ich, wir wären aus dem Schneider, wir waren es aber nicht."

«Ich glaube, du bist ein schlechter Mensch»

Elon Musk hatte vor dem Rebranding von SolarCity zu Tesla Energy geschrieben, dass die Kombination von Tesla und SolarCity Teil seines "Masterplans" für den Elektroautokonzern sei. Jetzt fordern die Anteilseigner, dass, was Tesla für das Unternehmen bezahlt hat, von seinem Hauptgeschäftsführer erstattet wird.

Elon Musk nutzte sein Erscheinen vor Gericht, um dem Anwalt der Kläger Randy Baron kämpferisch Antwort zu geben. Er nannte dessen Fragen "knifflig und trügerisch". In einer Aussage aus dem Jahr 2019 hatte er diesen als "beschämende Person" bezeichnet und ihn angeklagt, erneuerbare Energien anzugreifen. Damals sagte Musk: "Denken Sie nur an Geld? Was ist dein Sinn im Leben?"

Am Montag begründete er diese Kommentare damit, dass Randy Baron zuvor für eine Anwaltskanzlei gearbeitet habe, deren Partner für die Zahlung von Schmiergeldern an Kunden inhaftiert wurden. "Ich denke, du bist ein schlechter Mensch", sagte Musk. Letztes Jahr hat der Tesla-Vorstand die Vorwürfe aus demselben Fall für 60 Millionen Dollar beigelegt, ohne ein Fehlverhalten einzugestehen. Der aktuelle Prozess soll noch zwei Wochen dauern.

(Bloomberg/cash)