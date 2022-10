Mitte Mai hatte der Bundesrat eine dringliche Verordnung verabschiedet, welche die Gasbranche dazu verpflichtet, Speicherkapazitäten in den Nachbarländern und Optionen für zusätzliche Gaslieferungen zu sichern. Dieser Auftrag sei erfüllt, sagte Sommaruga am Mittwoch vor den Medien in Bern.