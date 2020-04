Sommaruga lädt Tourismusbranche wegen Coronavirus zu Tourismusgipfel ein

Der Gipfel findet am Sonntag in Bern statt, wie das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Donnerstag mitteilte.

Sommaruga sei es mit Blick auf die Sommer- und Herbstferien wichtig, sowohl der Bevölkerung wie auch der Tourismusbranche Perspektiven und Erholungsmöglichkeiten aufzeigen zu können, heisst es in der Mitteilung. Dies müsse unter Wahrung des Gesundheitsschutzes gemeinsam mit der Branche erarbeitet und von den Beteiligten mitgetragen werden.

Am Tourismusgipfel sollen die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden. Die verschiedenen Angebote im Tourismusbereich sollen koordiniert und die Erholungs- und Ferienangebote aufgezeigt werden. Ziel sei auch, das Ferienland Schweiz in diesem Kontext zu positionieren und die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, schreibt das Uvek.

Sommaruga lädt zusammen mit den Bundesräten Guy Parmelin und Alain Berset an den Tourismusgipfel ein.

(AWP)