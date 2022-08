Sommaruga: "Unsere Bevölkerung kann sich auf den ÖV verlassen"

"Unsere Bevölkerung kann sich sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen auf Bahn, Bus, Postauto und Tram verlassen. Darum beneidet man die Schweiz in vielen Ländern", sagte sie bei ihrer Rede in der Werkstätte.Fer Krieg in der Ukraine habe auch deutlich gemacht, dass die Bahn zentraler Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur sei. "Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat praktisch nur noch die Bahn funktioniert", so die Verkehrsministerin. Die Bahn habe Flüchtlinge an die Landesgrenzen gebracht, Lebensmittel und Hilfsmaterial in die ukrainischen Städte transportiert und sie sorge jetzt dafür, dass ukrainisches Getreide überhaupt noch exportiert werden könne.

"Spanisch-Brötli-Bahn" trotz Feuerverbot

"Ich danke den Schweizer Bahnen, dass sie die Ukraine zusammen mit ihren europäischen Partnerbahnen unterstützen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten", sagte Sommaruga weiter. Sie sei überzeugt, dass diese gemeinsame Erfahrung zu einer noch viel engeren Zusammenarbeit der Bahnen in Europa führen werde.

Die Festgemeinde war zuvor mit der "Spanisch-Brötli-Bahn" vom Zürcher Hauptbahnhof nach Altstetten in die Werkstatt gefahren - und dies trotz dürrebedingtem Feuerverbot in der Stadt Zürich. Für den historischen Kohlezug gab es jedoch eine Ausnahmebewilligung.

Festwochenenden für die Bevölkerung

Auch die breite Bevölkerung soll etwas vom 175-Jahr-Jubiläum haben: Bis Oktober finden noch drei Festwochenenden in mehreren Landesteilen statt. Mittlerweile beteiligen sich über 50 Transportunternehmen an den Feierlichkeiten.

(AWP)