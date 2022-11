Neben der Nachfolge von Ueli Maurer wird die Vereinigte Bundesversammlung am 7. Dezember nun einen zweiten Sitz im Bundesrat neu besetzen. Die SP hat Frauen im Fokus. Nominiert werden sollen zwei Politikerinnen aus allen Landesteilen, hiess es an einem kurzfristig einberufenen Point de Presse. Am Samstag vor dem Beginn der Wintersession will die Fraktion an einer ausserordentlichen Sitzung das Ticket definitiv bestimmen.