Sony verlegt aus Sorge um Brexit Europasitz nach Amsterdam

Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni 2016 in einem Referendum für den EU-Austritt gestimmt. Für viele in der Europäischen Union kam das damals überraschend. Grossbritannien wird die EU voraussichtlich am 29. März verlassen. Das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen war aber jüngst vom Parlament in London mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden. Das hat Sorgen vor einem britischen EU-Austritt ohne Abkommen angefacht.

Am Dienstag hatte schon das für seine beutellosen Staubsauger bekannte Unternehmen Dyson angekündigt, sein Hauptquartier aus Grossbritannien nach Singapur zu verlagern. Die Firma begründete das allerdings nicht mit dem Brexit, sondern mit der wachsenden Bedeutung Asiens für das Geschäft von Dyson. Sonys Konkurrent Panasonic hatte bereits im vergangenen August erklärt, seinen Europasitz aus Bracknell bei London nach Amsterdam zu verlegen - unter anderem wegen des Brexits.

trs/DP/jha

(AWP)