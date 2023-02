Dass diese Gleichstellungsmassnahmen bereits Früchte tragen, zeigte sich ebenfalls am Parteitag: Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga wurde verabschiedet, und Elisabeth Baume-Schneider hielt ihre erste Rede seit ihrer Wahl in den Bundesrat, in der sie sich für eine soziale Migrationspolitik aussprach. Wie Co-Präsidentin Mattea Meyer betonte, stellte die SP vier der bisher zehn Frauen, die in den Bundesrat gewählt wurden.