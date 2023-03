Nach der Auszählung am Sonntag gab die viertplatzierte Franziska Ryser (Grüne) bekannt, dass sie sich zurückziehen und Gysi unterstützen wird. Noch offen ist damit der Entscheid von Vincenz-Stauffacher. Die FDP will voraussichtlich am Mittwoch informieren. Der zweite Wahlgang, in den Friedli als klare Favoritin geht, findet am 30. April statt.