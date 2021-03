Späte Lieferung von Johnson & Johnson wegen Zweifel an US-Linie

Der Impfstoff des US-Herstellers war am Donnerstag in der EU zugelassen worden und die EU hat 200 Millionen Dosen davon bestellt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte aber anschliessend in der ARD: "Die Wahrheit ist, dass frühestens Mitte, Ende April mit Lieferungen zu rechnen ist nach Angaben von Johnson & Johnson."

Ursprünglich sollte die Abfüllung - das sogenannte Fill and Finish - des in den Niederlanden entwickelten und teils in der EU produzierten Impfstoffs in den USA stattfinden, auch für Lieferungen an Europa. Lange hiess es, es gebe Zusicherungen aus Washington, dass die für die EU bestimmten Mengen wieder zurückkämen.

Nun bestehe neue Unsicherheit über die amerikanische Linie, bestätigten mehrere Quellen in Brüssel. Dass Johnson & Johnson für die europäischen Lieferungen die Produktionswege umgestellt habe, sei deshalb beruhigend, sagte ein EU-Vertreter.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Dezember eine Order erlassen, die aus Sicht von EU-Politikern auf einen Exportstopp für Corona-Impfstoffe hinausläuft, weil die USA zunächst nur ihren eigenen Bedarf decken wollen. Trumps Nachfolger Joe Biden sagte zuletzt: "Falls wir einen Überschuss haben, dann teilen wir ihn mit dem Rest der Welt." Eine Sprecherin des Weissen Hauses betonte jedoch: "Es gibt keine Exportverbote".

Spahn hatte in der ARD Kritik an den USA anklingen lassen. Der Gesundheitsminister sagte, man habe es auch bei Medikamenten und Tests in den letzten zwölf Monaten immer wieder erleben müssen, dass "bestimmte Produkte die USA nicht verlassen haben". "Dies finde ich problematisch, auch im Miteinander in der transatlantischen Partnerschaft." Dies müsse man nun mit den Partnern besprechen.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson gilt als etwas besonderes, weil er als einziger mit nur einer Dosis den vollen Schutz bieten soll. Zudem kann er in einfachen Kühlschränken aufgehoben werden. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte ihn am Donnerstag als sicher und wirksam bewertet./vsr/DP/nas

(AWP)