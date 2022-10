Es sind insgesamt 73 Massnahmen, die aber im Detail noch nicht bekanntgegeben wurden. Es gehe in erster Linie um "Solidarität mit dem Rest der Europäer", erklärte die Ministerin für Ökologischen Wandel, Teresa Ribera. Sie betonte, Spanien sei mit Blick auf den Winter in einer anderen Situation als "andere Länder Europas, die historisch gesehen stärker von russischem Gas abhängig sind." Massive Gas- und Stromabschaltungen seien in Spanien im Winter ausgeschlossen, in anderen Ländern der Union aber nicht.