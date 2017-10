Spanien: Katalanisches Bündnis legt Antrag für unabhängige Republik vor

Bei dem vom Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum am 1. Oktober hatten etwa 90 Prozent für die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region gestimmt. Allerdings beteiligten sich nur gut 40 Prozent der Wahlberechtigten.

Das katalanische Parlament sollte am Freitagmittag zusammentreten und über den Antrag abstimmen. In Madrid tagte unterdessen der Senat. Er wollte am Nachmittag (gegen 1500) über die Massnahmen zur Absetzung der katalanischen Regierung und Neuwahlen in Katalonien abstimmen. Eine Mehrheit galt als sicher./tm/DP/she

(AWP)