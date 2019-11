Spanien-Neuwahl: Sozialist Sánchez beharrt auf Minderheitsregierung

Vor der Parlamentsneuwahl in Spanien hat sich Ministerpräsident Pedro Sánchez erneut für eine Fortsetzung seiner sozialistischen Minderheitsregierung ohne Koalitionspartner ausgesprochen. "Mein Vorschlag ist, dass die Partei mit den meisten Stimmen regiert", sagte Sánchez in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung "El País". Ähnlich äusserte sich der 47-Jährige am Freitag in Gesprächen mit anderen Medien.