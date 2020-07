Spanien nimmt Abschied von seinen 28 400 Corona-Toten

Ihre Teilnahme haben neben von der Leyen auch EU-Ratschef Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli zugesagt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sollen ebenfalls an der halbstündigen Trauerzeremonie, die vormittags um neun Uhr beginnen soll, teilnehmen.

Ungeachtet des grossen Aufgebots an Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland unter den rund 400 erwarteten Gästen würden die Betroffenen die Hauptrolle einnehmen, liess die spanische Regierung wissen. Neben König Felipe VI. sollen deshalb nur noch der Bruder eines in Madrid mit Covid-19 verstorbenen Journalisten sowie eine Krankenschwester aus Barcelona Reden halten./er/DP/eas

