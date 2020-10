Spanien ruft erneut Corona-Notstand aus: Nächtliche Ausgehsperre

(neu: Notstand in Kraft getreten, Mitteilungen von Regionen) - Zur Eindämmung der rapide steigenden Corona- Infektionszahlen hat die Regierung in Spanien erneut den nationalen Notstand ausgerufen und eine nächtliche Ausgehsperre angekündigt. Die Verhängung des sogenannten Alarmzustands, der dritthöchsten Notstandsstufe des Landes, wurde am Sonntag bei einer ausserordentlichen Ministerratssitzung in Madrid beschlossen, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte. Die Massnahme trat am Abend mit der Veröffentlichung im spanischen Amtsblatt in Kraft.