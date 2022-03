Spanien setzt dritte mögliche Oligarchen-Jacht fest

Spanien hat im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen eine dritte Luxusjacht vorläufig festgesetzt. Es gehe um das 135 Meter lange Schiff "Crescent" unter der Flagge der Kaimaninseln, die im Hafen von Tarragona südöstlich von Barcelona liege, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch. Seit Montag waren bereits zwei weitere Mega-Jachten in Barcelona und in Mallorca an die Leine gelegt worden. Es werde geprüft, inwieweit diese Schiffe von den im Rahmen des Ukraine-Krieges gegen russische Oligarchen verhängten Sanktionen betroffen seien.