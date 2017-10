Er habe sich entschieden, die katalanische Regierung zu entlassen, teilte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy am Freitagabend in Madrid mit. Sein eigenes Kabinett werde die Aufgaben der katalanischen Behörden übernehmen. Er habe zudem das Parlament in Barcelona aufgelöst, am 21. Dezember solle neu gewählt werden. Außerdem werde er den Polizeichef der Region entlassen, kündigte Rajoy an.

Das katalanische Parlament hatte zuvor für die Loslösung der autonomen Region vom spanischen Staat gestimmt und damit den Konflikt mit der Zentralregierung in Madrid eskalieren lassen. Wenig später erteilte der Senat in Madrid Rajoy die Erlaubnis für die Zwangsverwaltung Kataloniens.

(Reuters)