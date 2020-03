Ausnahmen seien nur Notfälle oder wenn die Menschen Lebensmittel und Medikamente einkaufen beziehungsweise zur Arbeit müssten. Zuvor hatten bereits mehrere spanische Zeitungen über die Pläne berichtet.

Die Regierung erklärte, die Kabinettssitzung, in der über Massnahmen entschieden werde, laufe noch. Eine Pressekonferenz sei am Nachmittag geplant. Am Freitag hatte die Regierung angekündigt, Samstag formell des Notstand auszurufen.

(AWP)