In Spanien wächst nach Sánchez-Schlappe Sorge vor weiterer Neuwahl

(Ausführliche Fassung) - In Spanien wächst nach der doppelten Abstimmungsschlappe von Ministerpräsident Pedro Sánchez im Parlament und der gescheiterten Regierungsbildung die Sorge vor einer weiteren Neuwahl. Schafft der 47-Jährige es nicht, innerhalb der nächsten zwei Monate eine Regierung auf die Beine zu stellen, müssen die Spanier im November wieder an die Urnen. Nach Dezember 2015, Juni 2016 und April 2019 wäre dies bereits die vierte Parlamentswahl in weniger als vier Jahren.