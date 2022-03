Spanien will beim Strom Preisdeckel von 180 Euro je Megawattstunde

Spanien will zusammen mit Portugal der EU eine Deckelung des Grosshandelspreises für Strom bei 180 Euro pro Megawattstunde vorschlagen. Das sagte Vize-Regierungschefin und Umweltministerin Teresa Ribera am Donnerstag dem Radiosender Onda Cero. Sie äusserte die Hoffnung, dass es beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 24. und 25. März in Brüssel zu einer Entscheidung zu den Strompreisen komme. "Aber wenn sich die Entscheidung der EU verzögert, müssen wir auf nationaler Ebene eine Antwort finden, weil die Gesellschaft nicht warten kann", sagte Ribera.