Spanien will Bürger finanziell stärker entlasten

Die spanische Regierung will die Bürger des Landes mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs finanziell weiter entlasten. Unter anderem sei eine weitere Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom von zehn auf fünf Prozent vorgesehen, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch im Parlament in Madrid. Diese und weitere Massnahmen sollen bei einer für Samstag angesetzten ausserordentlichen Kabinettssitzung beschlossen werden. Das Vorhaben der linken Minderheitsregierung muss aber auch vom Parlament gebilligt werden.