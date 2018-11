Spanien will Investitionen in Kuba fördern

Spanien und Kuba wollen künftig enger zusammenarbeiten. Spanien werde bei der wirtschaftlichen Öffnung des sozialistischen Inselstaats nicht nur Zeuge sein, sondern Investitionen fördern, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag auf Twitter. Spanien wolle zum Wohlstand in Kuba beitragen. Der spanische Regierungschef traf sich am Donnerstag mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel in Havanna.