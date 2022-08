Spaniens Parlament billigt umstrittenen Energiesparplan

Das Parlament in Spanien hat den umstrittenen Energiesparplan der linken Minderheitsregierung gebilligt. Die wegen der Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine beschlossenen "dringenden Massnahmen" wurden am Donnerstag mit 187 zu 161 Stimmen bewilligt. Das Programm stand bis zuletzt auf der Kippe. Die Regierung habe für die Unterstützung skeptischer Regionalparteien kurz vor der Abstimmung Zugeständnisse machen müssen, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Sie habe die Möglichkeit eingeräumt, dass am Massnahmenpaket in Zukunft Änderungen vorgenommen werden.