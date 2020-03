Spaniens Regierung mobilisiert Rekordsumme gegen Coronakrise

Die spanische Regierung wird zur Unterstützung der Wirtschaft und der Arbeitnehmer in der Coronakrise eine Rekordsumme von 200 Milliarden Euro mobilisieren. Das seien etwa 20 Prozent der Bruttoinlandsprodukts und das grösste Massnahmenpaket, das Spanien in der Geschichte seiner Demokratie verabschiedet habe, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag nach einer Ministerratssitzung in einer Fernsehansprache. "Dies sind aussergewöhnliche Zeiten, die aussergewöhnliche Massnahmen erfordern", erklärte der Regierungschef.