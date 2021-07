Spaniens Wirtschaft hat im 2. Quartal 2021 angezogen

Das Wirtschaftswachstum habe um geschätzte 2,4 Prozent zugelegt und sei auf gutem Weg, in diesem Jahr um 6 Prozent und 2022 um 7 Prozent zu wachsen, sagte der spanische Regierungschef Pedro Sanchez auf einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch während einer Reise in die Vereinigten Staaten.

Hintergrund seines Besuchs ist, mögliche US-Investoren für Modernisierungsprojekte in Spanien zu gewinnen. Rund 500 Milliarden Dollar an privaten Investitionen wolle er an privaten Investitionen mobilisieren, um das durch die Hilfe der Europäischen Union finanzierte Erholungsprogramm zu ergänzen, erklärte er.

(AWP)