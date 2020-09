Spanische Bankia und Caixabank verhandeln über Fusion - Aktien heben ab

(Ausführliche Fassung) - In Spanien zeichnet sich eine Lösung für das nach der Finanzkrise vom Staat gerettete Geldinstitut Bankia ab. Die Bank und die Caixabank bestätigten in der Nacht zum Freitag Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss. Mit Blick auf den spanischen Heimatmarkt könnte mit der Fusion das grösste heimische Kreditinstitut entstehen. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an.