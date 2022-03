Spannungen zwischen USA und China sind grösste Sorge für US-Firmen

Die wachsenden Spannungen zwischen China und den USA sind für die US-Unternehmen in der Volksrepublik die grösste Sorge. In einer Umfrage der US-Handelskammer in China (AmCham), die am Dienstag in Peking veröffentlich wurde, wurden die Probleme in den Beziehungen von 56 Prozent als grösste Herausforderung genannt. Drei Viertel der in China tätigen US-Unternehmen rechnen nicht mit einer Besserung.