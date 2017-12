SPD-Chef Schulz sauer über Meldung zu Einigung auf GroKo-Gespräche

SPD-Chef Martin Schulz ist empört über Darstellungen, seine Partei habe sich mit der Union bereits auf die Aufnahme von Gesprächen über eine grosse Koalition verständigt. "Die Meldung "Grünes Licht für GroKo-Verhandlungen" kann ich in jedem Fall dementieren. Sie ist falsch", sagte Schulz am Freitag in Berlin.