Spekulationen begleiten wichtiges Parteitreffen in China

Die Führungselite der Kommunistische Partei Chinas ist am Montag in Peking zu wichtigen Weichenstellungen zusammengekommen. Die viertägige Plenarsitzung der rund 370 Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees findet vor dem Hintergrund eines langsameren Wirtschaftswachstums in China, des Handelskrieges mit den USA, der Unruhen in Hongkong und der bevorstehenden Wahl in Taiwan statt.