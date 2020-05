Spekulationen über Renault-Fabriken lösen Streit in Frankreich aus

(neu: mehr Details und Hintergründe) - Medien-Spekulationen über mögliche Standortschliessungen beim Autohersteller Renault haben eine heftige Reaktion der Mitte-Regierung in Frankreich ausgelöst. "Wir hängen an den Standorten in Frankreich", sagte Regierungschef Édouard Philippe am Mittwoch im Senat und kündigte eine kompromisslose Haltung an. Frankreich müsse das "weltweite Zentrum für Renault" bleiben. Der Staat hat bei dem Traditionshersteller viel zu sagen, da er zu 15 Prozent beteiligt ist.