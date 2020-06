Spezialgericht in Bulgarien spricht Ex-Minister und Verleger frei

In Bulgarien hat ein Gericht zwei frühere Minister und einen Verleger und Grossunternehmer in einem Verfahren wegen eines Privatisierungsgeschäfts freigesprochen. Das Spezialgericht in Sofia verkündete seine Entscheidung am Sonntag. Bei dem Verfahren ging es um die Privatisierung des staatlichen bulgarischen Minoritätsanteils von 33 Prozent am Energieverteiler und -versorger EVN-Bulgarien. Internationale Medienorganisationen hatten ein Verfahren ohne politischen Einfluss gefordert.