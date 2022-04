Im Rennen um den Londoner Fussball-Verein FC Chelsea hat sich der Investor Martin Broughton mit der ehemaligen Tennis-Weltranglistenersten Serena Williams und Formel-1-Star Lewis Hamilton zwei internationale Sport-Prominente ins Boot geholt. Williams und Hamilton wollten sich mit rund zehn Millionen Pfund an einer Offerte beteiligen, berichtete Sky Sports am Donnerstag. Ein Sprecher Hamiltons bestätigte das Engagement des Rennfahrers, bezeichnete die von Sky genannten Zahlen aber als nicht akkurat. Ein Insider sagte, auch Williams habe Interesse an Chelsea.

Der englische Hauptstadt-Klub steht vor dem Verkauf, nachdem der russischstämmige Oligarch Roman Abramowitsch die Kontrolle angesichts der drohenden Sanktionen gegen ihn abgeben musste. Der Klub steht derzeit de facto unter der Kuratel des Staates, soll aber bald in neue Hände kommen - voraussichtlich für eine Milliardensumme. Die Liste der Interessenten ist lang. Darunter ist auch die Familie Ricketts, die Eigentümer des US-Baseball-Teams Chicago Cubs.

(Reuters)