Informierten Kreisen zufolge verhandelt der Sportartikelhersteller mit der staatlichen deutschen Förderbank KfW über ein Finanzierungspaket. Dabei gehe es um ein Darlehen von etwa einer Milliarde bis zwei Milliarden Euro, hiess es. Der endgültige Betrag und der Zeitrahmen stünden noch nicht fest.

Der Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted hatte einer deutschen Zeitung kürzlich gesagt, dass das Unternehmen zwar keine direkte Staatshilfe benötige, doch so wie auch die Wirtschaft insgesamt auch Kredite. Ein Vertreter von Adidas lehnte eine weitergehende Stellungnahme ab. Ein Vertreter der KfW wollte sich nicht äussern.

Nach heftiger öffentlicher Kritik hatte Adidas in dieser Woche seine Entscheidung revidiert, Mietzahlungen für Geschäfte in Deutschland im April einzustellen. Mit Ausnahme von Läden für den täglichen Bedarf sind die meisten Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland mindestens bis zum 20. April geschlossen, um eine weitere Verbreitung von Covid-19 zu stoppen.

Die KfW hat am 23. März ein unbegrenztes Sonderprogramm für Unternehmen aufgelegt, die durch die Pandemie in eine Liquiditätsklemme geraten sind. Seitdem haben fast 2'500 Unternehmen Kredite in Höhe von insgesamt 10,6 Milliarden Euro beantragt.

(Bloomberg/cash)