Ein Bundesgericht in Melbourne wies am Sonntag den Einspruch des gegen Corona ungeimpften Weltranglistenersten gegen die Einreiseverweigerung durch Einwanderungsminister Alex Hawke ab. Die erneute Annulierung des Visums von Djokovic sei rechtmässig und werde aufrechterhalten, teilte das Gericht mit. Damit darf der Titelverteidiger nicht an den am Montag beginnenden Australian Open teilnehmen, die der 34-Jährige bereits neun Mal gewonnen hat. Djokovic erklärte, er sei extrem enttäuscht, werde die Entscheidung aber respektieren und mit den Behörden bei der Abreise kooperieren. Australiens Ministerpräsident Scott Morrison begrüsste das Urteil. Es helfe, Australien stärker zu schützen.

Die Gerichtsentscheidung beendet ein zehntägiges Hickhack, das international viel Aufsehen erregt und auch zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Australien und Serbien geführt hatte. Die drei Bundesrichter kamen nun einstimmig zu dem Schluss, dass Hawke rechtmässig von seinem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht habe. Zur konkreten Begründung will sich das Gericht in den nächsten Tagen äussern. Minister Hawke hatte die Annulierung des Visums mit einem öffentlichen Interesse und dem Gesundheitsschutz begründet. Djokovic stelle eine Gefahr dar, weil seine Anwesenheit inmitten der schlimmsten Corona-Lage in Australien seit Ausbruch der Pandemie die Stimmung gegen Impfungen anfachen würde. Das Urteil beendete auch Djokovics Hoffnungen mit einem Sieg in Melbourne seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und damit zum alleinigen Rekordhalter im Herren-Tennis zu werden. Er kündigte an, nun erst einmal zur Ruhe kommen zu wollen. "Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um mich auszuruhen und zu erholen, bevor ich mich weiter äussere", sagte er.

Djokovic war mit einer umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung von den australischen Impfvorgaben angereist, die er vom Bundesstaat Victoria und dem australischen Tennis-Verband erhalten hatte. Dies hatte in Australien und auch international heftige Kritik ausgelöst. Grundlage der Ausnahmegenehmigung war ein positiver Covid-19-Test vom 16. Dezember. Die Regierung erklärte allerdings, dies Infektion allein erfülle nicht die Standards für eine Befreiung von dem Impfvorgaben. Bei seiner Ankunft am Flughafen von Melbourne hatten Grenzschutzbeamte deswegen Djokovic das Visum entzogen. Ein Gericht hatte diese Entscheidung wegen Formfehlern dann zunächst gekippt. Einwanderungsminister Hawke hatte daraufhin am Freitag das Visum des Serben erneut annulliert. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic warf Australien Schikane vor.

(Reuters)