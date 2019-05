Sprecherin: Nahles will nicht ins Kabinett wechseln

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles will nach Angaben einer Sprecherin nicht in ein Ministeramt zurückkehren. Ein entsprechender Bericht sei "absoluter Unsinn", sagte die Fraktionssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz hatte in ihrer Online-Ausgabe berichtet, Nahles versuche offenbar, sich angesichts der Führungskrise in der SPD-Fraktion ins Bundeskabinett zu retten. Nahles hatte nach dem SPD-Desaster bei der Europawahl die Machtfrage gestellt: Am kommenden Dienstag soll die Fraktion über sie an der Spitze abstimmen. Die Zeitung berichtete, Nahles wirke insbesondere darauf hin, durch Übernahme des Arbeitsministeriums einem schlechten Ergebnis oder gar ihrer Abwahl als Fraktionschefin zuvorzukommen. Nahles war in der vergangenen Legislaturperiode bereits Arbeitsministerin gewesen./bw/DP/he